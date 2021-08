Trigoria, seduta alle 17: Dzeko regolarmente presente al "Fulvio Bernardini" con i compagni (FOTO)

DA TRIGORIA LR24 - Alle 17 la squadra è attesa in campo da José Mourinho per la ripresa degli allenamenti al "Fulvio Bernardini", dopo l'amichevole col Betis e prima del test con il Raja Casablanca, in programma sabato sera, che chiude il precampionato giallorosso.

Edin Dzeko, tornato nuovamente al centro del mercato poiché vicino al trasferimento all'Inter, al momento è regolarmente presente a Trigoria con tutti i compagni. Da vedere, però, se il bosniaco scenderà in campo per la seduta d'allenamento.

LR24