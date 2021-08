Roma-Raja Casablanca: staccati circa 3mila tagliandi. Dalle 12 vendita libera, disponibili 30mila biglietti

Si ritorna, con tutte le restrizioni del caso dovute al Covid-19, allo stadio Olimpico: l'occasione per i tifosi giallorossi di tornare a sostenere la squadra sugli spalti sarà l'amichevole con il Raja Club Athletic di Casablanca in programma sabato 14 agosto alle 20.45.

Alle 12 si è chiusa la fase di prelazione e al momento, come appreso da LAROMA24.IT, sono stati staccati circa 3000 tagliandi (ogni abbonato aveva la possibilità di prenderne due e il totale degli abbonati della stagione 2019/20 era di circa 22000). Dalle 12, invece, c'è il via alla vendita libera, per cui sono disponibili circa 30mila biglietti per un massimo di 33000 totali).

