Calciomercato Roma, Tuchel: "Abraham? È in rosa, ma valutiamo costantemente la sua situazione"

Alla vigilia della sfida in Supercoppa europea contro il Villarreal l'allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa anche di Tammy Abraham, in pole per sostituire Edin Dzeko alla Roma: "Non commenterò la sua situazione, se sia vero o meno. È in rosa, ha disputato delle buone partite di preparazione. Non era chiaramente felice dell'ultimo semestre e forse ha un motivo per non esserlo. Forse è stata colpa mia per non averlo spinto o non essermi fidato di lui come degli altri. Posso capire che vuole più minuti. Tammy è uno dei giocatori di cui valuteremo costantemente la situazione. Non ci sono novità per domani, è disponibile".