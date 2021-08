Adesso a centrocampo risale Anguissa. E si lavora anche sul rinnovo di Darboe

Quella di liberarsi degli esuberi presenti in rosa continua ad essere una priorità per la Roma: ecco perchè al momento l'acquisto di un centrocampista non risulta in cima alla lista delle cose da fare. Ieri però Tiago Pinto ha incontrato a Trigoria gli agenti di Ebrima Darboe: si lavora al rinnovo di contratto, e anche Bove dovrebbe restare. Il ragazzo si è messo in evidenza nel ritiro e a Mourinho è piaciuto molto.

Pinto non è comunque fermo in entrata per la linea mediana: soprattutto se dovesse andar via uno tra Villar e Diawara, la Roma segue Anguissa del Fulham. Il giocatore interessa anche ad Everton e Aston Villa, ma l'assalto dei giallorossi scatterebbe, eventualmente, a fine mercato.

(gasport)