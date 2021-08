Dopo Dzeko, la Roma punta a chiudere presto anche un'altra operazione in uscita. Anche Alessandro Florenzi è sulla via di Milano, sponda però rossonera. Come riferisce l'emittente satellitare l'agente dell'ex capitano giallorosso Alessandro Lucci è al lavoro per chiudere la trattativa entro questa settimana.

L'ostacolo principale riguarda la formula, con il Milan che spinge per il prestito con diritto di riscatto, con obbligo legato all'eventuale qualificazione in Champions.

(Sky Sport)