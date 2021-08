Calciomercato Roma: Tiago Pinto vola a Londra per sbloccare l'operazione Abraham (VIDEO)

Come anticipato questa mattina dall'Inghilterra, Tiago Pinto vola a Londra per provare a chiudere la trattativa per Tammy Abraham. Tutto fatto con il Chelsea, la missione del gm giallorossa è quella di convincere il centravanti inglese a sposare il progetto giallorosso. Incontrerà la dirigenza blues ma soprattutto l'entourage del giocatore.