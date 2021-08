Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: nelle prossime 48 ore Pinto a Londra per Abraham. I giallorossi aspetteranno il giocatore fino al weekend

Novità sulla trattativa per Tammy Abraham: secondo quanto riferisce il portale britannico, Tiago Pinto è atteso a Londra nelle prossime 48 ore per chiudere la trattativa che porterebbe l'attaccante a Trigoria - trasferimento definitivo su cui il Chelsea conserverebbe un diritto di recompra -, ma i giallorossi non sarebbero intenzionati ad aspettare a lungo la decisione del giocatore: se non arriverà una risposta definitiva entro il prossimo weekend, la Roma potrebbe cercare l'erede di Edin Dzeko altrove.

(theathletic.com)

