La Roma sbarca e si allena in Portogallo. Vina: domani gli ultimi test fisici, ma manca ancora la fumata bianca. Costanzo: "I tifosi avranno lo stadio"

Primo giorno di ritiro in Portogallo per la Roma, che dopo essere sbarcata a Faro ha avuto il tempo di ambientarsi nello splendido resort di Carvoeiro prima di sostenere il primo allenamento in terra lusitana. Intanto sul mercato si registra il 'no' del club di Trigoria al Rennes per il prestito di Robin Olsen, che continua ad essere corteggiato anche dal Lille.

Capitolo Vina: il giocatore è sbarcato nella capitale nella tarda serata di ieri. Oggi una parte delle visite mediche - domani la seconda tranche - ma per la fumata bianca manca ancora l'accordo totale con le diverse parti in causa: Palmeiras, Nacional - che conserva un diritto economico sul cartellino del giocatore - e gli agenti del classe '97.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

RITIRO ROMA: LA SQUADRA E' ARRIVATA A FARO, NEL POMERIGGIO PRIMO ALLENAMENTO IN PORTOGALLO (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: PER CORIC IPOTESI PRESTITO ALLO ZURIGO

VINA: PRIMA PARTE DI VISITE MEDICHE IN MATTINATA. DOMANI GLI ULTIMI TEST, FIRMA E QUARANTENA

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: XHAKA PRONTO A RINUNCIARE AI BONUS PER FAVORIRE L'OPERAZIONE. L'ARSENAL HA BISOGNO DI CASH PER L'ASSALTO AD ABRAHAM

FOTO - IL VIAGGIO DELLA ROMA VERSO IL PORTOGALLO

VIDEO - EL SHAARAWY, VILLAR E ZALEWSKI MOSTRANO IL RESORT DI CARVOEIRO DOVE ALLOGGIA LA ROMA: "ARRIVATI"

COSTANZO: "I TIFOSI AVRANNO LO STADIO, E' UNA VITTORIA DELLA ROMA. VOGLIO AVVICINARE LA TIFOSERIA ALLA SQUADRA"

RITIRO ROMA, I 25 CONVOCATI PER IL RITIRO IN PORTOGALLO: OK CALAFIORI E VERETOUT

LIVE - RITIRO ROMA: PRIMO ALLENAMENTO DEI GIALLOROSSI IN PORTOGALLO. DIFFERENZIATO PER REYNOLDS E VERETOUT (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: ANCORA IN CORSO LA TRATTATIVA PER VINA. IL CALCIATORE PASSERA' LA QUARANTENA IN HOTEL E SI ALLENERA' DA SOLO A TRIGORIA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24