Calciomercato Roma: ancora in corso la trattativa per Vina. Il giocatore passerà la quarantena in hotel e si allenerà da solo a Trigoria

Ancora qualche intoppo per Matias Vina: il giocatore è infatti sbarcato a Roma dove ha svolto la prima tranche di visite mediche nella giornata di oggi - domani gli ultimi test -, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere con il Palmeiras, il Nacional e gli agenti del giocatore per l'annuncio.

Intanto il giocatore, secondo quanto filtra dal club giallorosso, ha ottenuto il permesso per il regime casa-lavoro-casa: il laterale trascorrerà dunque la quarantena in hotel ma non dovrà rinunciare ad allenarsi a Trigoria, seppur in regime di isolamento. La Roma ha provato ad ottenere una deroga, non concessa per la situazione del classe '97.