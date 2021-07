Vina: prima parte di visite mediche stamattina. Domani gli ultimi test, firma e quarantena

Sbarcato nella notte a Fiumicino, questa mattina Matias Vina, prossimo terzino sinistro della Roma, ha svolto una prima parte di visite mediche a Villa Stuart. Domani l'uruguaiano completerà il ciclo di test per poi, risolti gli ultimi adempimenti tra le due squadre, firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso. Per via delle normative anti Covid, Vina dovrà svolgere un periodo di quarantena di 10 giorni.