Fiumicino: atterrato Viña (FOTO e VIDEO)

Al lavoro per puntellare la rosa della Roma, Tiago Pinto vuole regalare il secondo rinforzo del mercato giallorosso, dopo Rui Patricio, a José Mourinho. È sbarcato, con quasi un’ora di ritardo rispetto all’iniziale orario delle 23, all'aeroporto di Fiumicino Matias Viña: il terzino sinistro arriva dal Palmeiras, con cui la trattativa non è conclusa come ha detto il ds del club, per sostituire l'infortunato Leonardo Spinazzola.

Provenendo dal Brasile, l’uruguaiano classe '97, che la Roma dovrebbe pagare circa 10 milioni di euro più bonus, dovrà rispettare un periodo di quarantena di 10 giorni.