Calciomercato Roma, Barros (ds Palmeiras): "Vina? Ok del club per raggiungere l'Italia, ma la trattativa non è conclusa"

Mentre la Roma è impegnata sul campo del "Benite Stirpe" in amichevole contro il Debrecen, nella capitale è atteso lo sbarco di Matias Vina, acquistato per sostituire l'infortunato Spinazzola.

Del trasferimento in giallorosso del terzino del Palmeiras ha parlato il direttore sportivo del club brasiliano, Anderson Barros: "C'è una trattativa in corso con la Roma. In buona fede e rendendoci conto che è necessario rispettare un periodo di quarantena per lavorare normalmente, il Palmeiras ha permesso all'atleta di viaggiare in Italia per iniziarla. Tuttavia, il club chiarisce che la trattativa non è conclusa e lo sarà solo quando tutto sarà finito".

