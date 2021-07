VIDEO - El Shaarawy mostra su Instagram il resort della Roma a Carvoeiro: "Arrivati"

Con un video su Instagram Stephan El Shaarawy mostra il resort di Carvoeiro, dove la Roma alloggia durante questa settimana di lavoro lontano da Trigoria. Il Faraone condivide il panorama che si può ammirare dalla sua stanza: "Arrivati", il messaggio che accompagna il video.

La squadra, all'indomani dell'amichevole con il Debrecen a Frosinone vinta per 5-2, è arrivata questa mattina in Portogallo per la seconda parte del ritiro giallorosso.