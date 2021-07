Da Roma a Faro: questa mattina la squadra, all'indomani della vittoria in amichevole per 5-2 contro il Debrecen a Frosinone, è partita dalla capitale per raggiungere il Portogallo, dove è prevista la seconda parte del ritiro agli ordini di Mourinho. Nel pomeriggio è fissato il primo allenamento sul campo dell'Estadio Municipal Bela Vista di Parchal.

Gli scatti del viaggio dei giallorossi: