Ritiro Roma, i 25 convocati per la seconda fase in Portogallo: ok Calafiori e Veretout

Archiviata la prima fase di preparazione per la nuova stagione, svolta a Trigoria e chiusa con l'amichevole contro il Debrecen a Frosinone, la Roma è partita questa mattina per il Portogallo, dove andrà in scena la seconda parte del ritiro giallorosso. Il club ha diramato la lista dei 25 convocati di José Mourinho: presenti Calafiori e Veretout, che hanno saltato il match di ieri, oltre al neoacquisto Rui Patricio, già schierato contro gli ungheresi. Non è presente, invece, Matias Viña, arrivato ieri a Fiumicino: il terzino dovrà rispettare un periodo di quarantena di 10 giorni.

L'elenco dei 25 convocati:

Pietro Boer

Daniel Fuzato

Rui Patricio

Riccardo Calafiori

Roger Ibanez

Rick Karsdorp

Marash Kumbulla

Gianluca Mancini

Bryan Reynolds

Chris Smalling

Edoardo Bove

Riccardo Ciervo

Ebrima Darboe

Amadou Diawara

Henrikh Mkhitaryan

Lorenzo Pellegrini

Filippo Tripi

Jordan Veretout

Gonzalo Villar

Nicola Zalewski

Nicolo Zaniolo

Edin Dzeko

Stephan El Shaarawy

Borja Mayoral

Carles Perez

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE