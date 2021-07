PRUZZO: "La Roma avrà più problemi in difesa che davanti" - BALZANI: "Reynolds? Meglio tenere Florenzi..."

L'amichevole col Debrecen offre nuovi spunti d'analisi tra conduttori e opinionisti radiofonici a tinte romaniste. "Secondo me avrà più problemi in difesa che in attacco" la previsione di Roberto Pruzzo dopo il 5-2. "Con Xhaka diventerebbe una buona squadra" il pensiero di Nando Orsi.

Infine Francesco Balzani guarda al ruolo di terzino destro: "Se Reynolds deve essere la riserva di Karsdorp allora meglio tenere Florenzi".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Ci sono alcuni segnali dalla Roma, come Zaniolo, e Dzeko che ha detto cose importanti (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Guardando il Tottenham dell’ultimo anno, Mourinho giocava come abbiamo visto ieri: praticità e velocità nell’arrivare alle punte, è stato evidente e potrà riproporlo anche con la Roma. Bisognerà vedere dietro, secondo me avrà più problemi in difesa che in attacco (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La fase difensiva mi sembra ancora quella dell’anno scorso. Per il resto la Roma c’è, con Xhaka diventerebbe una buona squadra. Ma mi sembra che il problema della passata stagione si sia riproposto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dipenderà dalle condizioni di Mancini e Smalling, messe a posto queste due cose la difesa della Roma tornerà salda (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se non ci fosse Mourinho sulla panchina della Roma, Dzeko già sarebbe partito secondo me. Pellegrini chiede 4 milioni? Per me, dato il rendimento e i numeri, è un giocatore da 3 milioni (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo ha giocato in modo sciolto, non sembra proprio che sia rimasto fermo quasi 2 anni (ZELJKO PANTELIC, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Un tema importante è il futuro di Dzeko, la situazione che lo riguarda è abbastanza complicata per l'ingaggio che ha. Se arrivasse un'offerta vera, secondo me la Roma sarebbe pronto a cederlo. Per l'età e per l'ingaggio è un giocatore difficile da sostenere (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Tra i più "mourinhani" da queste prime battute vedo gli attaccanti, sia Mayoral che Dzeko. Manca un mancino tra i centrali probabilmente, che possa giocare lungo e cambiare gioco come si è visto fare a Ibanez dal centrodestra (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Spero che arrivi anche un terzino destro dal mercato, se Reynolds deve essere la riserva di Karsdorp allora meglio tenere Florenzi (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)