Debrecen piegato 5-2, oggi visite per Viña

Tornano i tifosi allo stadio al seguito della Roma. Tutti in possesso di green pass o di tamponi negativi, i 1400 sostenitori giallorossi vengono salutati da José Mourinhio. Contro gli ungheresi del Debrecen, prima della partenza di questa mattina per il ritiro in Portogallo, di nuovo Roma con il 4-2-3-1. I giallorossi vincono 5-2, come centravanti si alternano Mayoral e Dzeko, entrambi in gol (doppietta per Edin) e, alle loro spalle, Mou prova prima Carles Perez, Pellegrini (in rete anche lui con la fascia al braccio) e Zalewski. Nella ripresa si scopre che il vice-capitano è Mancini, ancora prima di Dzeko, e il terzetto alle spalle spalle del bosniaco diventa Zaniolo (anche lui a segno), Mkhitaryan, El Shaarawy.

Stamattina il terzino sinistro Matias Vina svolgerà le visite mediche e andrà in quarantena, non seguendo i suoi nuovi compagni nel blindatissimo ritiro portoghese.

(La Repubblica)