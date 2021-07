LIVE - Ritiro Roma: cominciato il primo allenamento dei giallorossi in Portogallo (VIDEO)

La preparazione della Roma alla stagione 2021/2022 entra nel vivo. La squadra è sbarcata oggi in Portogallo e, dopo una breve sosta nel bellissimo resort che la ospiterà in questa fase 2 del ritiro, si è recata al campo d'allenamento per la prima sessione di lavoro in terra lusitana.

LIVE

19.13 - Comincia la sessione d'allenamento dei giallorossi, come mostrato da un video pubblicato sui social della Roma.

18.43 - Dopo qualche momento di relax trascorso dai giocatori della Roma nel resort che li ospiterà durante questa seconda fase di ritiro è giunto il momento del primo allenamento in Portogallo. E' stato il club giallorosso a postare un video con protagonista il manto verde su cui si alleneranno i calciatori, inquadrati mentre lasciano il pullman della società dopo l'arrivo al centro sportivo.