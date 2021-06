VIDEO - Rui Patricio a un passo, Pau Lopez nel mirino del Granada. Roma a lavoro per il rinnovo di Pellegrini. Niente Olimpiadi per Mayoral

In attesa che José Mourinho sbarchi nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura come tecnico della Roma, il general manager giallorosso Tiago Pinto è a lavoro per costruire la rosa con cui lo Special One dovrà affrontare la prossima stagione. Il portoghese ha come priorità quella di acquistare un portiere e, stando alle ultime voci di mercato, sembra sarà Rui Patricio l'estremo difensore che vestirà la maglia giallorossa nella prossima stagione. La trattativa con il Wolverhampton sembra ormai in dirittura. Il club inglese incasserebbe 6 milioni per il cartellino del portiere più milioni di bonus. Per il portoghese pronto un triennale da 2.5 milioni di euro a stagione. Tiago Pinto però lavora anche per blindare i giocatori presenti in rosa, e tra questi c'è anche il nome di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è l'unico calciatore per cui il gm sta spingendo per il rinnovo nel più breve tempo possibile. Nei prossimi giorni verrà attivata la clausola da 30 milioni e Tiago Pinto vuole evitare ogni rischio, siglando un nuovo contratto che legherà Pellegrini alla Roma fino al 2026.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - RUI PATRICIO A UN PASSO

IL TEMPO - MOURINHO STUDIA I GIOVANI

CORSPORT - ROMA-PELLEGRINI: L'ORA DELLA VERITA'

CALCIOMERCATO ROMA: AI DETTAGLI PER RUI PATRICIO, 7 MILIONI AI WOLVES

MAYORAL, NIENTE OLIMPIADI: LA ROMA LO VUOLE A TRIGORIA

INSTAGRAM, ZANIOLO RICORDA L'ARRIVO ALLA ROMA

CORSPORT - ROMA, SMALLING NON È PIU' INCEDIBILE. E IL SUO SOSTITUTO PUO' ARRIVARE DALLA JUVE

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: PAU LOPEZ NEL MIRINO DEL GRANADA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24