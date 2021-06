Roma-Pellegrini: l'ora della verità

Priorità assoluta al rinnovo di Lorenzo Pellegrini: l'edizione odierna del quotidiano sportivo riporta come la Roma abbia messo in stand-by tutte le trattative per i prolungamenti dei vari calciatori fatta eccezione per una, quella del numero 7. La scadenza nel 2022 e la clausola rescissoria da 30 milioni sul cartellino di Pellegrini impongono una svolta dopo mesi di stallo. Così Tiago Pinto incontrerà l'agente del giocatore, Giampaolo Pocetta, nei prossimi giorni: l'obiettivo è chiudere finalmente l'accordo per il rinnovo fino al 2026.

