Rui Patricio ad un passo: ai Wolves 6 milioni di euro

Sempre più vicino il passaggio di Rui Patricio dal Wolverhampton alla Roma: il punto di incontro tra i due club potrebbe essere trovato per 6 milioni più bonus semplici da raggiungere. All'estremo difensore portoghese un triennale da 2.5 milioni di euro a stagione. La trattativa sarà agevolata dalla cessione di Olsen, che sta ingolosendo club di Premier con le buone prestazioni all'europeo. Per Pau Lopez invece si tenterà la via del prestito al Barcellona o al Granada. Trattativa in discesa anche per Granit Xhaka: vicinissimo l'accordo con l'Arsenal.

(gasport)