Niente Olimpiadi per Borja Mayoral. L'attaccante giallorosso infatti non parteciperà ai giochi di Tokyo con la Nazionale Spagnola. Come scrive il quotidiano spagnolo, la Roma avrebbe deciso di respingere la richiesta della Federazione spagnola e di trattenere l'attaccante. Alle società straniere infatti (come è la Roma in terra iberica) resta la facoltà di impedire la partenza dei propri giocatori. La scelta del club giallorosso è ovviamente influenzata dall'arrivo di José Mourinho.

