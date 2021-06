Calciomercato Roma, dalla Spagna: Pau Lopez nel mirino del Granada

In attesa che la Roma definisca l'acquisto di Rui Patricio, che sembra essere il portiere che difenderà la porta giallorossa per la prossima stagione, prosegue il lavoro di Tiago Pinto che dovrà sfoltire la rosa di Mourinho. Il general manager tra gli altri dovrà trovare una sistemazione anche a Pau Lopez, che in attesa di conoscere il suo futuro prosegue il recupero dopo l'infortunio alla spalla subito nella semifinale di andare di Europa League contro il Manchester United. Secondo quanto riportato dal portale sportivo spagnolo, sulle tracce dell'estremo difensore della Roma ci sarebbe anche il Granada, che deve individuare un profilo per sostituire Rui Silva prossimo a lasciare il club.

(todosfichajes.com)

