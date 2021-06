Calciomercato Roma, giallorossi ai dettagli per Rui Patricio: 7 milioni più bonus ai Wolves, triennale da 2.7 a stagione per il giocatore

Dopo gli avvicinamenti descritti nelle ultime ore, sarebbe quasi tutto fatto per il passaggio di Rui Patricio alla Roma. Come riporta su Twitter Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, i termini dell'affare sarebbero stati definiti sulla base di 7 milioni più bonus al Wolverhampton, mentre l'estremo difensore portoghese firmerà un triennale da 2.7 milioni a stagione.

? Done deal for #RuiPatricio to #ASRoma from #Wolverhampton for €7M + add-ons. He agreed personal terms for a contract until 2024 (€2,7M/year). #transfers #Wolves https://t.co/RFtZOC0O9i

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2021