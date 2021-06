MATTIOLI: "La Roma ha bisogno di titolari" - NARDO: "Xhaka e Rui Patricio giocatori utili"

Impazza il calciomercato nell'etere romano, dove si discute dei possibili arrivi in casa giallorossa: "Sul mercato la Roma ha un compito difficile. Dovrà riuscire a scegliere giocatori che possano fare i titolari fin da subito. Da questo punto di vista l'arrivo di Mourinho è fondamentale", il pensiero di Mario Mattioli.

Sia Xhaka che Rui Patricio hanno le caratteristiche per essere molto utili alla Roma e per migliorare il tasso tecnico complessivo di questa squadra, senza 'se' e senza 'ma' (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sul mercato la Roma ha un compito difficile. Dovrà riuscire a scegliere giocatori che possano fare i titolari fin da subito. Da questo punto di vista l'arrivo di Mourinho è fondamentale. Infatti mi sarei aspettato l'arrivo di Sergio Ramos, che ha un carisma strabordante (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il compito della Roma sul mercato non è impossibile. Cercano un portiere, un centrocampista ed un attaccante, eventualmente per sostituire Dzeko. Xhaka e Rui Patricio? Giocatori che il nuovo allenatore ha avuto modo di valutare. Sarebbero un modo di consolidare una squadra che ha già esperienza. Ma chi cambia tecnico qualche problema in più rispetto alle altre lo può avere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma, come tutte quest'anno, ha bisogno di aggiungere giocatori importanti (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

A centrocampo la Roma ha un prospetto di giocatore che è Villar, ma è un ragazzino quindi diamogli tempo, poi ha Diawara che, secondo me, non può più circolare qui. Partendo da questo presupposto, con Xhaka migliora parecchio l'attuale reparto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Rui Patricio? Per un portiere della Nazionale 8 milioni non mi sembrano una cifra mostruosa (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

