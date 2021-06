Roma, Smalling non è più incedibile. E il suo sostituto può arrivare dalla Juve

Per i tanti infortuni Chris Smalling è stata la grande assenza della Roma in questa stagione. Per questo se dovessero arrivare offerte concrete per l'inglese, Tiago Pinto le prenderebbe in considerazione. Smalling non è più incedibile. Nei giorni scorsi l'Everton ha mostrato interesse e davanti a una buona offerta Tiago Pinto e Mourinho non si opporrebbero.

La Roma sta già sondando alcuni profili per l'eventuale sostituto di Smalling. Piace Antonio Rüdiger, che sembra però imprendibile, e anche Merih Demiral, centrale della Juventus. I bianconeri chiedono circa 40 milioni, troppi per le casse di Trigoria ma di chiunque per la crisi che sta vivendo il calcio italiano.

(corrieredellosport.it)

