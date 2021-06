Secondo le indiscrezioni di mercato, oltre al portiere e al centrocampista la Roma è alla ricerca anche di un difensore centrale: come riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale" in onda sull'emittente televisiva, il club giallorosso ha chiesto Merih Demiral alla Juventus provando ad impostare l'affare con degli scambi. La società bianconera vuole, però, 40 milioni di euro. Al momento la trattativa non è decollata.

(Sky Sport)