Attesa per Mourinho: arrivo tra il 2 e il 3 luglio. Smalling-Everton, nessuna chance. Il Benfica aspetta Nzonzi

Tra Mourinho e il mercato. È atteso per la settimana prossima, il 2 o il 3 luglio, l'arrivo del tecnico portoghese nella capitale, mentre Tiago Pinto, segnalato a Milano, si divide tra acquisti e cessioni. In Inghilterra assicurano che non c'è possibilità di vedere Chris Smalling all'Everton, mentre Nzonzi non comunica ancora la sua decisione al Benfica.

Infine, con Xhaka verso la Roma - oltre a Rui Patricio -, l'Arsenal si cautela pensando a Locatelli e Ruben Neves.

