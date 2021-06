Trovato ormai l'accordo tra la Roma e Granit Xhaka, resta da trovare l'intesa tra i due club ma la trattativa sembra ormai alle battute finali. L'Arsenal infatti cerca già un sostituto in mezzo al campo . I nomi in lista sono tanti per i Gunners, ma in cima ci sarebbero Manuel Locatelli e Ruben Neves.

(blick.ch)

