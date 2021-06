Sembrava ormai cosa fatta il passaggio di Nzonzi al Benfica. Come scrivono dal Portogallo, però, il centrocampista francese non ha ancora dato una risposta definiva al club lusitano. L'ex Rennes verrebbe liberato a zero dalla Roma se decidesse di accettare l'offerta del club di Lisbona. Al momento però né lui né il suo manager si sono fatti risentire con il Benfica, che intanto studia le alternative.

