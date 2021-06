FOCOLARI: "Il vero acquisto della Roma deve essere Zaniolo" - AGRESTI: "Mi aspetto qualcosa davanti"

In attesa del 6 luglio, dello sbarco di Mourinho e dell'inizio della stagione, nell'etere romano l'oggetto di discussione più in voga è quello del calciomercato. Sembrano ad un passo Xhaka e Rui Patricio: "Rui Patricio è un ottimo portiere. Xhaka è un discreto giocatore, non è eccezionale però è meglio di quelli che al momento ci sono in rosa. In coppia con Veretout fanno un grande centrocampo. Però il vero acquisto della Roma deve essere Zaniolo.", afferma Furio Focolari. Questo invece il pensiero di Stefano Agresti: "Per la Roma mettere 80 milioni sul mercato è uno sforzo molto grande. Io mi aspetto qualche movimento in zona offensiva."

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma deve ricostruire l’ossatura centrale della squadra. Ci sarà poi da ragionare sul centravanti, quindi capire se scommettere o meno su Dzeko. Però il portiere è importante, Rui Patrcio è giusto per la Roma. A centrocampo nella situazione di mercato prendere Xhaka è una scelta giusta. Lo svizzero è un giocatore importante che viene da una squadra importante. Lo scorso anno ai giallorossi è mancato un giocatore determinatene come Zaniolo e quindi per il prossimo anno il giocatore importante arriverà dal punto di vista offensivo (ALVARO MORETTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se la Roma prende Rui Patricio fa un grande affare. È una sicurezza, forte. Xhaka è un buon regista, ha la giusta esperienza e fai un passo in avanti rispetto ai giocatori in rosa. Poi la Roma in attacco non so cosa farà, visto che i giocatori non mancano e c’è il ritorno di Zaniolo da considerare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Rui Patricio è un ottimo portiere. Xhaka è un discreto giocatore, non è eccezionale però è meglio di quelli che al momento ci sono in rosa. In coppia con Veretout fanno un grande centrocampo. Però il vero acquisto della Roma deve essere Zaniolo. Se devi andare a comprare un giocatore con le sue doti hai bisogno di 100 milioni. Con Mourinho può esplodere definitivamente e fare la differenza per la lotta alle prime quattro posizioni (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per la Roma mettere 80 milioni sul mercato è uno sforzo molto grande. Io mi aspetto qualche movimento in zona offensiva. Questo è un mercato in cui bisogna aspettare, in cui pazientando potrebbero uscire delle possibilità inaspettate. Per la questione Smalling bisogna capire qual’è la cifra richiesta dalla società. Poi bisognerà capire se potrà essere rimpiazzato con un giocatore migliore, solo che se costa più del centrale non ha senso andare a cedere l’inglese (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mi sembra che la stagione precedente abbia reso l’idea di quello che Dzeko possa dare. Non mi sembra un attaccante così prolifico e analizzando il suo stipendio si vede quanto costa un suo gol. La Roma ha realmente bisogno di Dzeko o ha bisogno di un calciatore da 20-30 gol a stagione? Conti alla mano Edin prende 7.5 milioni di stipendio e quindi per cederlo serve capire chi può permetterselo. Per me però Mourinho vuole capire cosa si può fare sia con lui che con Smalling, che tolti i problemi fisici quando ha giocato ha fatto bene (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Xhaka e Rui Patricio sono in dirittura d’arrivo e per annunciarli servirà liquidità. Poi bisognerà capire altre situazioni, ad esempio quella legata a Dzeko per completare il reparto avanzato. Io non credo che il mercato possa finire con questi due colpi, non sono i nomi che accendono l’entusiasmo dei tifosi. Un colpo a effetto ci sarà, ma per sapere in quale zona del campo verrà scelto bisognerà aspettare e capire le richieste di Mourinho (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non si possono mettere in discussione i numeri di Dzeko. Se dovesse partire spero che la Roma riesca a prendere un giocatore altrettanto forte (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)