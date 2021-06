Rui Patricio e Xhaka ok. Under, c'è il Marsiglia

Va definendosi il mercato della Roma che è pronto a chiudere i due colpi richiesti da José Mourinho. Il tecnico portoghese ha infatti richiesto Rui Patricio per la porta e Granit Xhaka per il centrocampo. Tiago Pinto sembra ormai sicuro di poter chiudere nelle prossime giornate, ma il general manager sta lavorando soprattutto sul fronte del mercato in uscita. Dopo la cessione di Antonucci al Cittadella, si lavora per piazzare Pau Lopez per il quale ha chiesto informazioni il Marsiglia. Il club francese è interessato anche a Under, sul quale però dovrà confrontarsi con l’Eintrach Francoforte.

(gasport)