Mourinho a Roma tra una settimana: i punti del suo primo programma di lavoro

La Roma continua a lavorare per preparare al meglio lo sbarco nella Capitale di José Mourinho. Il tecnico dovrebbe arrivare già la prossima settimana, l'arrivo sarebbe previsto per il 2 o il 3 luglio, considerando che il 6 luglio a Trigoria i giocatori inizieranno a radunarsi in vista della prossima stagione. Il club giallorosso sta definendo ancora la preparazione estiva, ipotizzando di svolgere parte del lavoro in Portogallo, ma quel che è sicuro è che lo Special One verrà presentato prima dell'inizio della stagione e forse anche prima dell'inizio del ritiro (quindi il 4 o il 5 luglio). In programma ci sarebbe anche alcune amichevoli, una delle quali il 25 luglio contro il Cracovia. Resta da capire se si giocherà davvero all'Olimpico, che fino al 3 luglio sarà utilizzato per l'Europeo e che poi dovrà essere sistemato in vista della prossima stagione.

(gazzetta.it)

