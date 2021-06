Mourinho tra sette giorni arriverà su un jet privato

La Roma si prepara per l'arrivo di José Mourinho. Sale infatti l'attesa per il tecnico portoghese, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe sbarcare nella Capitale il 2 o il 3 luglio. Nei giorni scorsi una delegazione del club ha effettauto un sopralluogo nell'ala dei voli privati dell'aeroporto di Ciampino. Il 5 luglio al via gli esami medici e i tamponi di controllo. La società dovrà poi organizzare la presentazione dello Special One, con la voglia di coinvolgere i tifosi. In attesa di capire le date del ritiro, sembra che il 25 luglio all'Olimpico la Roma possa scendere in campo per un'amichevole contro il Craiova allenato da Adrian Mutu.

(corsport)