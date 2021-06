Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: nessun interesse dell'Everton per Smalling

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per sfoltire la rosa e raggiungere l'obiettivo di abbassare il proprio monte ingaggi. Il general manager Tiago Pinto sta lavorando anche sul reparto difensivo, dove la permanenza di Chris Smalling non sembra essere così scontata. Nei giorni scorsi si parlava di un interesse dell'Everton per il difensore inglese, solo che stando a quanto riportato dal tabloid il club di Liverpool non avrebbe alcun interesse nel trattare il giocatore. Sarà dunque José Mourinho a decidere il destino di Smalling, nella speranza che il centrale possa superare i propri problemi fisici e diventare una pedina centrale nello scacchiere del portoghese.

(Daily Mail)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE