VIDEO - La Roma si schiera contro la SuperLega. Trigoria, lesione di primo grado al flessore destro per Pedro. Calciomercato: l'agente di Musso in Italia

Mentre prosegue il terremoto generato dalla notizia della creazione della SuperLega, che continua a dividere tifosi e federazioni nazionali e internazionali in merito al da farsi con i dodici club fondatori, la Roma prosegue il proprio percorso di avvicinamento alla gara contro l'Atalanta. I giallorossi, che scenderanno in campo giovedì pomeriggio, hanno svolto sul campo di Trigoria il consueto allenamento sotto gli occhi vigili di mister Fonseca. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno per almeno dieci giorni di Pedro. Il giocatore si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore destro. La Roma però si continua a muovere anche sul fronte del calciomercato, dove Tiago Pinto starebbe lavorando per chiudere le trattative per un nuovo attaccante, si parla in questo senso dell'attaccante dello Zenit Azmoun, e il possibile estremo difensore, si parla di Juan Musso.

