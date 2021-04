LIVE - Superlega, il segretario Laghrari: "Possiamo partire tra 5 mesi". Ceferin ai 12 club: "Avete commesso un errore enorme. Ma c'è tempo per cambiare idea...". Infantino: "Disapproviamo con forza"

La notizia che ha scosso il mondo del calcio nelle ultime ore riguarda la creazione della Superlega da parte di 12 club europei. Forti movimenti di condanna da parte dei tifosi e di molte squadre ma le società fondatrici, tra cui le italiane Juventus, Inter e Milan, paiono intenzionate ad andare avanti col progetto. Questi tutti gli aggiornamenti sull'argomento:

12.00 - "C'e' ancora tempo per cambiare idea": cosi il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in apertura del Congresso Uefa a Montreux, rivolgendosi ai 12 club 'dissidenti' fondatori della Super League. "Avete commesso un errore enorme" ma "tutti commettono errori", ha spiegato Ceferin, sottolineando che le prossime battaglie legali contro i secessionisti sono "una battaglia che l'Uefa non puo' perdere".

11.15 - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso la "forte disapprovazione" dell'organizzazione per la creazione di una 'Super League' alternativa alla Champions League annunciata da 12 grandi club spagnoli, inglesi e italiani e ha avvertito che chi vorrà aderirvi ne pagherà le conseguenze. "Alla Fifa possiamo solo disapprovare con forza la creazione di una Super League, una Super League che e' un club chiuso, un distacco dalle istituzioni attuali, dalla Uefa e dalla Fifa", ha dichiarato Infantino durante un evento della Fifa.

11.00 - "La Super League può partire anche tra cinque mesi. Siamo pronti a sederci e parlare con la Uefa. Le loro minacce di esclusioni non sono comunque legali". Anas Laghrari, segretario generale della Superlega, parla del nuovo progetto in un'intervista a Le Parisien. "Non sarà una lega chiusa, un quarto delle squadre sarà rinnovata ogni anno - spiega -. Vogliamo creare il miglior calcio, abbiamo il desiderio di organizzare una competizione che tutti vogliono vedere, che fa sognare la gente, i giovani per rinnovare un calcio che è entrato nella follia dei trasferimenti e dei soldi".