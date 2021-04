II futuro torneo dei dissidenti vale quasi 30 miliardi di euro

Oltre una schiera di tifosi che supera il miliardo e 99 trofei complessivi a livello continentale, la Superlega allo stato attuale vanta una valutazione complessiva di 28,81 miliardi, considerando la somma del valore attribuito ai 12 dei possibili 15 club. Il grosso della valutazione totale (oltre 5 volte il valore, circa 5 miliardi, della nostra Serie A) è indubbiamente dato dalla presenza di sei squadre inglesi, che da sole valgono 17,26 miliardi di euro, tutte presenti nella top 10 dei team più valutati al mondo, con il Manchester United quarto con 3,52 miliardi, seguito da Liverpool (3,43 miliardi), Manchester City (3,35 miliardi), Chelsea (2,68 miliardi), Arsenal (2,35 miliardi) e Tottenham Hotspur (1,93 miliardi). In testa alla classifica dei club dissidenti spiccano Manchester City e Liverpool, gli unici con rose miliardarie rispettivamente valutate 1,03 e 1,01 miliardi di euro. Subito sotto, in terza posizione, si trova il Barcellona, con una rosa da 823 milioni di euro. Chiudono la classifica le tre italiane (più l'Arsenal), con Juventus (678 milioni) e Inter (618 milioni) rispettivamente in nona e decima posizione e il Milan ultimo con una rosa da 509 milioni.

(Milano Finanza)