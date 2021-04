Superlega, la nota della AS Roma: "Club fortemente contrario, è in contrasto con lo spirito del gioco. Certe cose sono più importanti del denaro" (COMUNICATO)

Con un comunicato ufficiale, la Roma rende nota la posizione in merito alla creazione della Superlega, in cui tra le società fondatrici figurano anche tre italiane, Juventus, Milan ed Inter. La nota del club giallorosso:

«Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una "super league" divisiva.

L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti.

Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo.

I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato».

(asroma.com)

