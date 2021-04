Napoli contattato per entrare in Superlega

Le squadre italiane in Superlega potrebbero diventare quattro. A nemmeno 48 ore dall’annuncio, un’altra clamorosa notizia scuote il calcio italiano: nella notte un emissario di JP Morgan ha contattato il Napoli per farlo entrare nel nuovo progetto insieme a Juventus, Inter e Milan. Bisognerà capire quale sarà la risposta del presidente De Laurentiis, da sempre un innovatore in tema di politica calcistica e fra i primi ad invocare l’avvento della Superlega negli anni scorsi. ADL da tempo sostiene la necessità di cambiare il calcio, per lui diventato ormai vecchio.

(corsport)