Superlega, la protesta dei giocatori del Leeds nel prepartita contro il Liverpool: "Il calcio è dei tifosi" (FOTO)

Nonostante la notizia della nascita della Superlega e le proteste partite da ogni federazione, in Premier League questa sera andrà in scena il monday night tra il Leeeds e il Liverpool di Jurgen Klopp, una delle dodici squadre che dovrebbero prendere parte alla nuova competizione. Durante il riscaldamento nel prepartita gli uomini di Bielsa sono scesi in campo indossando una maglia con il logo della Champions League e la parola "Guadagnatela", mentre sulla schiena era possibile leggere "Il calcio è dei tifosi".

#LUFC’s shirts during their warm up for tonight’s game against Liverpool pic.twitter.com/lj2ic6IVI5 — talkSPORT (@talkSPORT) April 19, 2021