FOCOLARI: "La Roma ha alzato bandiera bianca" - AGRESTI: "Conta solo il Manchester United"

Con il progetto della Superlega che occupa le cronache sportive, lungo le frequenze radiofoniche si discute dell'immediato futuro della Roma, divisa tra Europa League e campionato. "La Roma ha alzato bandiera bianca. Quello che ha fatto Fonseca a Torino è stato a dir poco vergognoso", dice Furio Focolari. Per Stefano Agresti "oggi conta solo il Manchester United".

Infine, Francesco Balzani sostiene che "se qualcuno chiama la Roma per andare in Superlega ci va subito".

Con la Superlega anche i campionati vengono falsati, perché chi ci partecipa poi non mette tutto l’impegno di oggi negli scontri diretti e durante il torneo. Ora dopo il ‘boom boom’ ora troveranno degli accordi. Hanno lanciato l’idea, la faranno, ma non mi aspetto grandi sorprese. Non riusciranno ad escludere le squadre dalle Coppe europee (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha alzato bandiera bianca. Quello che ha fatto Fonseca a Torino è stato a dir poco vergognoso. Reynolds? È chiaro che non è in grado di giocare in Serie A (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tutti quelli che hanno portato il calcio sul baratro, ora ne diventano i difensori. Quello che dice Ceferin è ruffiano e populista (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se qualcuno chiama la Roma per andare in Superlega ci va subito (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Condivido le scelte di Fonseca, credo che ad un certo punto bisogna scegliere. Se Pedro avesse fatto il suo il primo tempo contro il Torino sarebbe finito 0-3. Oggi conta solo il Manchester United (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)