Calciomercato Roma: giallorossi e Atalanta su Azmoun. Costa 25 milioni

Sardar Azmoun, attaccante iraniano classe 1995 in forza allo Zenit, è un obiettivo di Roma e Atalanta, come fa sapere il giornalista su Twitter. Il profilo viene valutato dai due club, come viene scritto, ed ha una valutazione di 25 milioni di euro. In questa stagione Azmoun ha segnato 16 reti in 22 gare di campionato russo.

#Roma e #Atalanta valutano la possibilità di investire sull’attaccante dello #Zenit Sardar #Azmoun. L’attaccante piace a diversi altri club europei, ed ha una valutazione che si aggira attorno ai 25 milioni di euro. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) April 20, 2021