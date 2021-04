Quattro punti nelle ultime 5 gare: in A è un tracollo

Quattro punti in 5 partite. Nell’ultimo mese di campionato, peggio della Roma hanno fatto solo il Crotone fanalino di coda, rimasto a secco, e poi Cagliari e Verona. Fonseca ha perso 49 punti in questo periodo: 11 da Lazio e Atalanta, 9 da Inter e Napoli, 6 dal Milan, 3 dalla Juventus. La Roma a meno di miracoli rimarrà fuori dalle prime 4 per il terzo campionato di fila: era successo solo nel periodo di passaggio tra la proprietà Sensi e quella americana, 6ª-7ª-6ª tra il 2010-11 e il 2012-13. Allarmante il dato relativo ai gol subiti: sono già 44 (più 3 a tavolino) per quella che è solo l’11ª difesa del campionato.

(corsera)