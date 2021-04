Calciomercato Roma: l'agente di Sarri in Italia, possibile tappa a Roma

Le cronache sportive nelle ultime ore sono concentrate prevalentemente sulla Superlega, in casa Roma il futuro di Paulo Fonseca è in bilico e tra i nomi circolati per sostituirlo c'è anche quello di Maurizio Sarri.

Come riporta il sito di calciomercato, l'agente dell'ex tecnico della Juventus, Fali Ramadani, è in Italia. Nello scorso weekend è stato a Milano e dovrebbe anche fare tappa a Roma e Napoli. Ramadani spinge per l'ipotesi giallorossa, con la Roma "al vertice delle preferenze". La visita a Napoli, invece, sarà anche per i suoi assistiti, Maksimovic e Koulibaly tra gli altri.

(calciomercato.it)

