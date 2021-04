Uno sguardo che implora la fine

Gli occhi non mentono. Mai. Gli occhi svelano la verità. Sempre. Gli occhi di Paulo Fonseca ci stanno raccontando che lui ha deciso, e non da poche settimane, il proprio futuro. Ci stanno suggerendo una frase tipo: non vedo l’ora che tutto questo finisca, ovvero l'avventura sulla panchina della Roma. Il club giallorosso non lo confermerà, ma lui ha scelto, anticipando le mosse altrui, di non confermare la Roma. Chi non gradisce il portoghese ha molte frecce critiche nel proprio arco, ma, oltre a festeggiare la prossima separazione, dovrebbe chiedersi come mai un allenatore dopo un anno, un anno e mezzo ormai sistematicamente non sopporti più Roma e la Roma. Prima possibile, il club comunicherà il suo addio. Anzi lo farà sapere, lo farà trapelare come avviene in questi casi. E il prima possibile potrebbe essere una questione di giorni oppure dopo il doppio confronto europeo con il Manchester United. Dan e Ryan Friedkin, i proprietari del club, hanno avviato contatti con alcuni tecnici già nello scorso autunno, e poi li hanno intensificati all’inizio del nuovo anno: vogliono un uomo loro, non più uno che hanno trovato a Trigoria. Vogliono decidere, non continuare ad accettare decisioni di altri.

(La Repubblica)