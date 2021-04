ESCLUSIVA LR24 - Continua la ricerca del portiere del futuro: l'agente di Musso è in Italia

LAROMA24.IT - Non è difficile immaginare che uno degli obiettivi segnati in cima alla lista degli acquisti da fare sull'agenda di Tiago Pinto riguardi il portiere. Con una stagione in cui Paulo Fonseca ha alternato Pau Lopez e Mirante, con scarni risultati, fino a riconsegnare i gradi del titolare allo spagnolo negli ultimi mesi, è facilmente intuibile che la prossima stagione la Roma avrà un nuovo portiere. In più, è ancora sotto la proprietà giallorossa Robin Olsen, per cui negli ultimi tempi dall'Inghilterra sono tornate a rimbalzare voci di un possibile riscatto a fine stagione da parte dell'Everton.

Tra i nomi circolati per sigillare la porta romanista nella prossima stagione c'è quello di Juan Musso, estremo difensore dell'Udinese che compirà 27 anni il prossimo 6 maggio. L'interesse è ormai noto, al punto che Marino, direttore dell'area tecnica dei friulani, recentemente ha parlato di una possibile asta che potrebbe scatenarsi per l'argentino. Intanto, Vicente Moraes, agente di Musso, si trova in Italia, un altro indizio significativo che qualcosa potrebbe muoversi a breve.

