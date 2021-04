Calciomercato Roma, Marino: "Musso piace a tanti club, potrebbe scatenarsi un'asta"

L'ECO DI BERGAMO - Di Juan Musso, tra i nomi circolati in ottica Roma per la porta, ha parlato il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino: "Musso piace a tanti club, durante la campagna acquisti estiva potrebbe scatenarsi un'asta - ha detto in un'intervista al quotidiano -. Si prevede un mercato incentrato proprio sui portieri, vedremo cosa succederà. Il presidente Pozzo ci ha chiesto di conquistare il decimo posto in classifica e dobbiamo fare tutto il possibile per riuscirci. Poi ci concentreremo sul mercato".

"Al secondo posto vedo l'Atalanta, mentre Milan, Juventus e Napoli si giocano gli altri due piazzamenti che valgono la qualificazione alla prossima Champions League. Lazio e Roma possono ancora pensare al quarto posto, ma devono sperare che si fermino le altre pretendenti", ha aggiunto sulla corsa Champions.