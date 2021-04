Numeri 1 cercasi: Atalanta, Roma e Milan su Musso

In vista del mercato estivo, si fanno avanti le pretendenti per Juan Musso. Il portiere dell'Udinese piace a Roma e Atalanta e anche il Milan si inserisce nella corsa per accaparrarsi l'argentino. I giallorossi partono da una valutazione di 20 milioni di euro e puntano ad inserire Diawara nella trattativa. L'Udinese però prende tempo e alza la valutazione del cartellino a 25 milioni di euro. A Trigoria, prima di poter affondare il colpo, devono risolvere le questioni Olsen e Pau Lopez, mentre Mirante aspetta il rinnovo.

L'Atalanta intanto prova a sfruttare la pedina di scambio Carnesecchi, mentre valuta le offerte per Gollini - occhio proprio alla Roma -. Nella lista stilata dai giallorossi per la porta ci sono poi anche Silvestri dell'Hellas Verona e Cragno del Cagliari, anche se la situazione di quest'ultimo dipenderà molto dall'eventuale salvezza dei rossoblù a fine campionato.

(gasport)