Villar dopo la sconfitta con il Napoli: "Ieri un durissimo colpo". Fastidio al pube per Cristante, niente Nazionale. Mercato, colloquio con gli agenti di Vlahovic

La Roma cerca spiegazioni all'indomani della gara persa per 2-0 contro il Napoli. La squadra di Fonseca avrà adesso due settimane per ricaricare le pile e recuperare le energie per il nuovo tour de force, che inizierà il 3 aprile contro il Sassuolo e vedrà i giallorossi scendere in campo nelle gare dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. Il tecnico portoghese però dovrà fare a meno dei giocatori infortunati, che spera di recuperare nei prossimi giorni, e di tutti calciatori partiti con le rispettive Nazionali. Cattive notizie sul fronte infortunati però, dove si aggiunge il nome di Bryan Cristante che è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano a causa di un fastidio al pube. Intanto i giallorossi si muovono sul fronte del mercato, dove avrebbero avuto un contatto con gli agenti di Dusan Vlahovic. Il centravanti però potrebbe lasciare la Fiorentina per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro.

